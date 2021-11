“63 procent vrouwelijke parlementariërs Australië seksueel lastiggevallen”

Een op de drie medewerkers van het Australische federale parlement is al eens seksueel geïntimideerd. Bij de vrouwelijke parlementsleden ligt dat aantal zelfs nog veel hoger. Van hen is 63 procent tijdens de loopbaan seksueel lastiggevallen. Dat blijkt uit een rapport van de mensenrechtencommissie in Australië dat vandaag is gepubliceerd.

Het onderzoek kwam er nadat voormalig politiek medewerkster Brittany Higgins had verklaard dat een collega haar op 23 maart 2019 verkracht had in het kantoor van de voormalige minister van Defensie Linda Reynolds. Higgins was toen 24 en voelde zich niet gesteund door Reynolds toen ze haar over de verkrachting vertelde. Het vreselijke verhaal van Higgins gaf aanleiding tot een hele hoop klachten van andere medewerksters over wangedrag in het politieke leven in de Australische hoofdstad Canberra.

Voor het onderzoek werden 1.723 parlementariërs en (oud-)parlementsmedewerkers ondervraagd. Meer dan de helft (51 procent) van alle medewerkers van het Australische parlement beweert ooit een of andere vorm van pestgedrag, seksuele intimidatie of seksuele aanranding te hebben ondergaan. Een op de drie was slachtoffer van seksuele intimidatie.

Van de vrouwelijke parlementsleden werd zelfs 63 procent tijdens de carrière ooit al seksueel lastiggevallen. Een van hen getuigt in het verslag over een “cultuur die dat mogelijk maakte en zelfs aanmoedigde”. Ze heeft het over mannelijke collega’s “die er geen graten in zagen je op te tillen, je op de mond te zoenen, je klopjes op de billen te geven of opmerkingen over je uiterlijk te maken”.

Premier Scott Morrison kreeg eerder al het verwijt alles maar op zijn beloop te laten. Hij noemt de resultaten van het recente onderzoek nu “afschuwelijk”.

In het verslag staan aanbevelingen om onder meer het evenwicht tussen mannen en vrouwen op de werkvloer te verbeteren en om de heersende alcoholcultuur terug te dringen.