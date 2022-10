61 agenten raken gewond bij uit de hand gelopen protestactie in Frankrijk

Wie zijn de activisten die schilderij van Van Gogh bekladden met soep?

‘Zonnebloemen’, het wereldberoemde schilderij van Vincent van Gogh was vrijdag het mikpunt van een klimaatactie in de National Gallery in Londen. Twee activisten van milieugroep Just Stop Oil bekladden het kunstwerk met Heinz-tomatensoep als protestactie tegen de winning van fossiele brandstof. Just Stop Oil kennen we al van vorige acties en ook deze twee activisten zijn geen nieuwe gezichten.

15 oktober