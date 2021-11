600 migranten gered uit twee vrachtwagens in Mexico

Passant filmt stervende agent in Berlijn en verspreidt beelden

Een voorbijganger filmde woensdag het ongeval van een agent in het Berlijnse stadsdeel Pankow. In plaats van te helpen, richtte hij zijn mobiele telefoon van dichtbij op de zichtbaar hulpeloze politieman en insinueerde dat hij dronken was. Daarna verspreidde de passant de tragische beelden op internet.

19 november