600.000 Russische jobs in gevaar door vertrek buitenlandse bedrijven

Uit onderzoek zou blijken dat inmiddels meer dan 750 buitenlandse bedrijven hun activiteiten in Rusland in meer of mindere mate hebben afgebouwd. De werkloosheid in Rusland lag in maart op 4,1 procent, wat het laagste niveau ooit was. Economen denken dat de werkloosheid dit jaar kan oplopen naar ruim 7 procent, wat voor het eerst in meer dan tien jaar zou zijn.