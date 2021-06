60 procent van alle Europese volwassenen hebben tegen zondag eerste inenting gehad

Tegen zondag zal 60 procent van de volwassen bevolking in de Europese Unie minstens één inenting met een vaccin tegen Covid-19 hebben gekregen. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie gemeld.

220 miljoen EU-burgers zullen tegen zondag minstens één prik hebben gehad, zo meldde von der Leyen in de marge van een top van de regeringsleiders. De Commissievoorzitter verwacht dat de lidstaten in juli minstens 90 miljoen doses van de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en Johnson & Johnson zullen ontvangen. De leveringen van AstraZeneca zijn nog niet bevestigd.

Zo zit de EU op koers om haar doelstelling te halen: 70 procent van de volwassen bevolking één inenting te bezorgen tegen eind juli. Toch is het volgens von der Leyen te vroeg om victorie te kraaien. "We moeten het tempo van de vaccinatiecampagnes in de lidstaten verhogen", tweette ze. Van juli tot het einde van het jaar verwacht von der Leyen nog eens 900 miljoen doses.

Europese coronakaart

Dankzij de vaccinatiecampagne kleurt het grootste deel van de Europese coronakaart opnieuw groen. De regeringsleiders begroetten vandaag in hun conclusies over de coronapandemie de geboekte vooruitgang, maar ze predikten ook waakzaamheid, met name voor de verspreiding van nieuwe varianten.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel pleitte voor aanvang van de top voor een eenvormige toepassing van de Europese aanbevelingen over het inreizen van toeristen uit derde landen. Zo kapittelde ze Portugal, dat de voorbije weken zonder veel obstakels toeristen uit Groot-Brittannië had toegelaten, ondanks de sterke aanwezigheid van de zeer besmettelijke deltavariant in dat land.