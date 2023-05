6 mensen, waaronder 8-jarig meisje, dood door “killerbijen” na buscrash in Nicaragua

Enorme rookpluim na explosies in centrum van Milaan: zeker vier gewonden

In het centrum van Milaan vond er een grote explosie plaats in de Via Pier Lombardo. Daarbij waren verschillende voertuigen betrokken. De ontploffing is waarschijnlijk veroorzaakt door een vrachtwagen die gasflessen vervoerde, melden Italiaanse media. De rookpluim is van ver te zien. Er zouden zeker vier gewonden zijn gevallen. Voor zover bekend kwam niemand om het leven.