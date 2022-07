6 maanden na de Russische invasie: scholen in Kiev heropenen op 1 september

Voor Marinha (31) en haar kinderen werd het gemis na drie maanden te groot: “Bedankt voor alles. Maar wij keren terug naar Oekraïne”

“Bedankt voor alles. Maar mijn kinderen en ik missen hun papa. De oorlog duurt te lang. We keren terug.” Terwijl veel Vlamingen hun koffers pakken om op reis te gaan, pakt Marinha (31) in het Oost-Vlaamse Hillegem de bagage om met haar baby Maria en zoontje David (6) na een verblijf van drie maanden in België terug te keren naar Oekraïne. “Al vinden mijn ouders het geen goed idee: de oorlog is nog niet gedaan.”

9:03