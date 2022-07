6 doden en tientallen gewonden na schietpartij op 4 juli-parade in Amerikaanse staat Illinois: schutter opende vuur vanop dak

Bij een schietpartij op een parade ter ere van Independence Day in de Amerikaanse staat Illinois zijn zes doden gevallen. Volgens de autoriteiten zijn ook 24 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Ziekenhuizen zelf spreken van 31 gewonden. De vermoedelijke schutter is na een urenlange klopjacht gevat, het gaat om de 22-jarige Robert E. Crimo III, die voorafgaande aan zijn arrestatie door de politie werd geïdentificeerd als een ‘persoon van belang'. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

De ordediensten waren na de schietpartij urenlang met man en macht op zoek naar de 22-jarige witte Robert ‘Bobby’ Crimo, die als “gewapend en gevaarlijk” werd beschouwd. Uiteindelijk werd hij maandagavond lokale tijd (rond twee uur 's nachts Belgische tijd, red.) na een korte achtervolging aangehouden in Lake Forest op een plek niet ver van de route van de parade, nadat hij werd opgemerkt door een agent terwijl hij in zijn auto zat.

De politie heeft nog geen aanklacht ingediend en onderzoekt nog steeds Crimo’s connectie met de schietpartij. De man is zonder verdere incidenten naar het politiebureau van Highland Park overgebracht. Over de achtergrond van het incident en de mogelijke motieven van de dader is nog niets bekend. De politie noemt de tragedie "een willekeurige daad van geweld.”

Volledig scherm Robert (Bobby) E. Crimo III. © Highland Park via REUTERS

Om 22.30 uur maandagavond Belgische tijd meldde de politie, die hulp kreeg van de staatspolitie en het FBI, nog dat de dader nog altijd niet gevonden was, maar dat ze “vorderingen” maakte. In totaal doorzochten honderden agenten de straten van de stad. Het FBI vroeg ook iedereen die beeldmateriaal van de schietpartij heeft of weet wie de dader is, om contact op te nemen via zijn tiplijn.

Voorafgaande aan de identificatie van Crimo, meldde de politie op zoek te zijn naar een “niet grote” witte man met lang zwart haar, tussen de 18 en 20 jaar, die een wit of blauw shirt droeg. Volgens de politie gebruikte de dader vermoedelijk een ladder om op het dak te raken van waar hij zijn raid uitvoerde.

De feiten gebeurden iets over 10 uur maandagochtend plaatselijke tijd (17 uur maandagmiddag Belgische tijd) in het centrum van Highland Park bij Chicago, ongeveer tien minuten nadat de parade vertrokken was. Het gaat om een residentiële buurt aan Lake Michigan, die niet bekend staat om geweld. De parade werd na de schietpartij meteen stopgezet. Ook festiviteiten in de omgeving werden afgeblazen.

Op filmpjes van het moment van de schietpartij die gedeeld werden op sociale media, zijn duidelijk schoten te horen. Een getuige spreekt over meer dan twintig schoten “die snel na elkaar volgden”. Dat zegt ook een andere getuige aan nieuwszender CNN. Volgens hem duurde het geweervuur minder dan een minuut. Bij ABC News vertelt een man hoe hij zijn zoontje in een afvalbak verstopte, zodat hij veilig zou zijn.

Een reporter van de ‘Chicago Sun-Times’ heeft drie bebloede lichamen gezien met lakens erover en vijf andere mensen die gewond leken. Op beelden is te zien hoe mensen wegrennen en stoeltjes, buggy’s, ballonnen en andere spullen gewoon achterlaten.

Zes doden en tientallen gewonden

Er zijn zes doden bevestigd. Vijf van hen - allemaal volwassenen - stierven ter plaatse, een zesde in het ziekenhuis. Ze zijn allemaal geïdentificeerd. De families worden momenteel nog op de hoogte gebracht. Eén van hen zou een Mexicaan zijn, zo hebben Mexicaanse autoriteiten bevestigd.

Over het aantal gewonden is onduidelijkheid. Burgemeester Nancy Rotering van Highland Park spreekt van 24 gewonden die naar ziekenhuizen zijn gebracht. Maar in de ziekenhuizen zelf zijn al 31 gewonden geteld. In het plaatselijke NorthShore Highland Park Hospital worden volgens een woordvoerder 26 mensen behandeld en er zijn ook 5 gewonden overgebracht naar NorthShore Evanston Hospital. “De grote meerderheid heeft schotwonden”, klinkt het. “Anderen liepen verwondingen op in de chaos die ontstond na de schietpartij.”

Volgens de autoriteiten is er ook een kind in kritieke toestand.

“Tot in ons diepste binnenste geraakt”

Burgemeester Rotering maakte kort na de feiten op Twitter melding van een “incident” in het centrum van de gemeente en zei dat alle festiviteiten voor de nationale feestdag geannuleerd waren. “Onze gemeenschap is getroffen door een daad van geweld die ons tot in ons diepste binnenste geraakt heeft”, zei ze later op een persconferentie. “Ons hart gaat uit naar de families van de slachtoffers in deze vreselijke tijd.”

President Joe Biden heeft de “volledige hulp” van de federale overheid aangeboden om de lokale gemeenschap van Highland Park te helpen na de schietpartij. “Jill en ik zijn geschokt door het zinloze wapengeweld dat nog maar eens een Amerikaanse gemeenschap in rouw hult op deze feestdag”, zei hij.

Highland Park telt ongeveer 30.000 inwoners. Volgens het Amerikaanse Census Bureau - dat volkstellingen bijhoudt - is 90 procent van hen wit. Een derde van de inwoners is joods, volgens het internationaal persbureau ‘Jewish Telegraphic Agency’.

Uvalde

Het is al de derde grote schietpartij in de Verenigde Staten in enkele maanden tijd. Op 14 mei doodde een schutter 10 mensen in een warenhuis in Buffalo, New York en op 24 mei opende een jongeman het vuur op een basisschool in Uvalde, Texas. Daarbij kwamen 19 schoolkinderen om het leven en twee leerkrachten.

