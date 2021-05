6.000 migranten bereiken Spanje te voet of zwemmend vanuit Marokko, Spanje belooft orde te herstellen in Noord-Afrikaanse enclave

Waarom het zuiden van Spanje zo aantrekke­lijk is voor drugsben­des

12 januari In Spanje is een van de meest gezochte drugshandelaars uit België gearresteerd. Hij woonde in een luxevilla aan de Costa del Sol. De zonnige kuststreek in Spanje blijkt een populaire verblijfplaats voor de drugsmaffia vanuit de hele wereld. Waarom is Zuid-Spanje zo aantrekkelijk voor drugsbendes?