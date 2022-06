56 slachtoffers in 30 jaar tijd: vrijdag start proces tegen ‘verkrachter van de Samber’

Scala kreeg de lugubere bijnaam omdat hij altijd toesloeg in een straal van dertig kilometer rond de rivier. De leeftijden van zijn slachtoffers variëren van 13 tot 48 jaar. Velen onder hen geloofden niet dat er ooit nog een rechtszaak van zou komen.

Scala moet zich verantwoorden voor 17 verkrachtingen, 12 pogingen tot verkrachting en 27 aanrandingen. “Maar natuurlijk heeft deze man veel meer misdaden gepleegd”, stelt advocaat Emmanuel Riglaire. “Het staat vast dat heel veel vrouwen nooit aangifte hebben gedaan. Onder de nu gekende slachtoffers zitten er die er tot in 2018 uit schaamte met niemand over gepraat hebben. Zelfs niet met hun partner.”

Margaux Mathieu neemt de verdediging van de serieverkrachter voor haar rekening. “Voor de meeste feiten heeft hij in het begin al spontane bekentenissen afgelegd. Een vijftiental gevallen blijft hij echter betwisten. Vooral zaken uit een ver verleden kan hij zich nog moeilijk herinneren.”

Verkracht langs het spoor

De juridische bal ging aan het rollen toen een vrouw in november 1996 klacht indiende vanwege een verkrachting langs het spoor in Maubeuge. “Uit de schaduw dook plots een man op. Hij vroeg of hij mij doen schrikken had. Daarna wurgde hij mij en sleepte hij mij in het struikgewas.” Zijn sperma zou later in het gras gevonden worden.

De seksuele geweldplegingen in de regio begonnen elkaar daarna snel op te volgen. In twee jaar tijd meldden er zich vijftien slachtoffers. Meestal waren het jonge meisjes die tijdens donkere wintermaanden op weg naar school aangevallen werden.

Bedreigd met mes

Dezelfde modus operandi keerde ook bijna altijd terug. Hij benaderde zijn slachtoffers langs achteren en sleurde hen naar een plek waar hij niet gezien kon worden, vaak onder bedreiging van een mes. Met een touw bond hij hun polsen vast. Na de daad vroeg hij hen om de ogen te sluiten en tot dertig, veertig of vijftig te tellen. Zo kreeg hij de tijd om te vluchten.

Zijn DNA werd op verschillende plekken aangetroffen, maar tot een arrestatie kwam het niet. Scala had dan ook een blanco strafregister en stond niet in de gerechtelijke databank van seksuele misdadigers.

Doorbraak

Pas in februari 2018 volgde de doorbraak. Camerabeelden toonden een klein stukje van een Peugeot 206 en een onvolledig kenteken, nadat een Belgisch minderjarig meisje aangerand was in het grensdorpje Erquelinnes. Het bleek voldoende om tot bij Scala uit te komen.

De opa was getrouwd en heeft drie kinderen. Hij was goed bekend bij de 2.500 inwoners van Pont-sur-Sambre, waar hij tussen 2011 en 2015 trainer en voorzitter van de voetbalclub was. “Hij was technicus bij Jeumont Electric en kwam vertederend en behulpzaam over. Iedereen kende hem”, verklaarde burgemeester Michel Detrait.

“Diep gegraven”

De inwoners van Pont-sur-Sambre reageerden geschokt. Ze kenden de man wel, maar de meesten hadden nooit gehoord van de reeks verkrachtingen. “Er waren oproepen tot getuigen en robotfoto’s, maar er was geen sprake van uitzonderlijke media-aandacht”, stelde Romuald Muller als chef van de gerechtelijke politie.

In de lokale pers was inderdaad bijna geen spoor terug te vinden van een onderzoek naar een serieverkrachter. Dat deed de vraag rijzen of de politie voor discretie koos om een psychose te vermijden. “Er zijn genoeg mediaberichten geweest om de bevolking te sensibiliseren zonder het onderzoek te hinderen”, stelt Muller. “We hebben diep gegraven. Natuurlijk betreuren we de slachtoffers, maar we hebben nooit een aanwijzing gehad waarmee we hem eerder hadden kunnen identificeren.”

Het proces zal drie weken duren.