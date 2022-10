52 procent geteld: Bolsonaro aan kop bij verkiezingen Brazilië

Dodental bij Iraanse manifesta­ties loopt op: minstens 133 mensen gedood

In Iran zijn minstens 92 mensen gedood door het harde optreden tegen de protesten naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die al twee weken aan de gang zijn. Bij botsingen die uitbraken in Zahedan, een stad in de zuidoostelijke provincie Sistan en Beloetsjistan, zijn nog eens 41 mensen gedood door de veiligheidsdiensten. Dat heeft de ngo Iran Human Rights (IHRNGO), die opereert vanuit Oslo, zondag gemeld.

2 oktober