5000 betogers in Rome tegen coronamaatregelen

Showbizz Gordon opent restau­rants ondanks lockdown in Nederland: “Situatie is niet meer te verantwoor­den”

In een video op Instagram zegt ‘K2 Zoekt K3'- jurylid Gordon Heuckeroth (53) dat hij zaterdag zijn horecazaken in Amsterdam en Blaricum zal openen, ondanks dat er in Nederland nog een lockdown is en de horeca er dicht moet blijven. Bovendien roept hij ook zijn collega- horecaondernemers op om hetzelfde te doen. In de video vertelt de artiest dat de huidige situatie “onhoudbaar en niet meer te verantwoorden” is.

8:42