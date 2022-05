500 mensen geëvacueerd uit “mensonwaardig” vluchtelingenkamp in de buurt van Parijs

Zo’n 500 migranten zijn woensdag geëvacueerd uit een geïmproviseerd vluchtelingenkamp dat al enkele maanden was opgezet op een parkeerterrein in Pantin, Seine-Saint-Denis, in de buurt van Parijs. De mensen leefden er in onhygiënische toestanden. Dat hebben de autoriteiten aan het Franse persagentschap AFP gemeld.

De evacuatie, die ‘s ochtends vroeg begon, is inmiddels afgelopen en tot een goed einde gebracht. Het was een samenwerking tussen de prefectuur van Seine-Saint-Denis en die van regio Ile-de-France. De migranten, voornamelijk Afghaanse mannen, stapten onder toezicht van gendarmes en politie in bussen waarmee ze naar opvangcentra gebracht worden, meldt AFP. Hun precieze bestemming was niet bekend.

“We hebben hier niets, dus het is goed voor ons dat de politie ons meeneemt en ons een dak boven het hoofd geeft”, zei Mohamed Daoud, een van de Afghanen die werden geëvacueerd.

“Dit zou de norm moeten zijn. Ze zouden niet vijf maanden in een onveilig kamp moeten doorbrengen om toegang te krijgen tot onderdak en menswaardige voorzieningen”, benadrukte Philippe Caro, vrijwilliger van het collectief Solidarité Migrants Wilson, die samen met andere buurtbewoners hulp bood. “Wat nodig is, is dezelfde behandeling voor iedereen en dat zou de behandeling moeten zijn die Oekraïense vluchtelingen krijgen, dat is een goede behandeling”, besluit hij.

“Het is iedere keer hetzelfde. Straks of in de komende dagen worden deze mensen terug op straat gezet”, zegt Pierre Mathurin, coördinator van hulporganisatie Utopia 56, aan AFP. Hij hekelde ook het verbod voor vrijwilligers om ter plaatse materiaal te verzamelen.

Volledig scherm De politie leidt de vluchtelingen uit het vluchtelingenkamp in Seine-Saint-Denis. © AFP

