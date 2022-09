50 jaar geleden vond bloedbad van München plaats: 11 leden Israëlische delegatie Olympische Spelen gegijzeld en vermoord

5 september 1972 is een gitzwarte dag voor de Olympische Spelen. Palestijnse terroristen gijzelen in het olympisch dorp in München elf leden van de Israëlische delegatie en zullen hen uiteindelijk allemaal vermoorden. Volgens een documentaire van KRO-NCRV zijn er vijftig jaar later nog altijd twee van de acht gijzelnemers - en niet slechts één - op vrije voeten.

Acht Palestijnen van terreurgroep Zwarte September dringen 5 september 1972 rond half vijf ‘s ochtends het appartement van de Israëlische delegatie in het Olympisch dorp in München binnen. De Israëlische atleten en officials liggen te slapen na een avondje uit. Worstelscheidsrechter Yossef Gutfreund hoort gestommel en gaat kijken. Hij ziet de terroristen, gekleed in zwarte pakken en gewapend met geweren en granaten, het appartement binnenkomen. Gutfreund roept meteen: “Jongens, we moeten hier weg!” Hij werpt zijn 135 kilogram tegen de deur om de terroristen tegen te houden.

In het tumult kunnen trainer Tuvia Sokolovsky en snelwandelaar Shaul Ladany vluchten en kunnen vier andere atleten, de twee teamartsen en delegatieleider Shmuel Lalkin zich verstoppen. Worstelcoach Moshe Weinberg valt de gijzelnemers aan, waardoor worstelaar Gad Tsobari ook kan ontsnappen. Weinberg slaat een van de gijzelnemers bewusteloos en steekt een andere met een fruitmesje in het lichaam, maar wordt dan zelf doodgeschoten. Gewichtheffer Yossef Romano kan eveneens een van de gijzelnemers verwonden, maar ook hij wordt doodgeschoten.

Er zijn dan nog negen gijzelaars in leven: worstelscheidsrechter Yossef Gutfreund, de in de VS geboren gewichtheffer David Berger, worstelaar Mark Slavin, jurylid gewichtheffen Yacov Springer, gewichtheffer Ze’ev Friedman, atletiekcoach Amitzur Shapira, worstelaar Eliezer Halfin, schiettrainer Kehat Shorr en schermtrainer Andre Spitzer.

Volledig scherm Zes van de elf vermoorde Israëliërs. Boven, van links naar rechts: Moshe Weinberg, Kehat Schorr en Yacov Springer. Beneden, van links naar rechts: Yossef Gottfreund, Eliezer Halfin en Amitzur Shapira. © AFP

De terroristen, van wie er tot de gijzeling minstens drie in het olympisch dorp als personeel werkten, eisen de vrijlating van 234 Palestijnse gevangenen in Israël en van Andreas Baader en Ulrike Meinhof, de leiders van de Duitse terreurgroep Rote Armee Fraktion, uit een gevangenis in Duitsland. Israëlisch minister-president Golda Meir gaat niet in op de eisen. Alles wordt gezet op een gewapende reddingsoperatie, die zal plaatsvinden tijdens de begeleide ontsnapping van de gijzelnemers. Die worden met een bus en een helikopter naar het militaire vliegveld Fürstenfeldbruck gebracht, waar een vliegtuig hen opwacht om naar Caïro te vliegen. Maar de Duitse politie is niet van plan het zover te laten komen.

Bij het checken van het vliegtuig valt het de leider van de terreurbende op dat er geen piloten zijn. Hij heeft meteen de valstrik door en loopt terug naar de helikopter. De Duitse agenten openen daarop het vuur op de terroristen, maar ook de gijzelnemers zelf nemen de politie en de gegijzelden onder vuur. Ze werpen een granaat in de helikopter, waar de gegijzelden zitten. De bevrijdingsoperatie van de Duitse politie is duidelijk slecht voorbereid en niet professioneel uitgevoerd. Ze faalt dan ook compleet en draait uit op een bloedbad. Alle gegijzelden komen om, net als vijf van de acht terroristen en een politieagent.

Volledig scherm Ankie Rechess-Spitzer houdt een foto vast van haar echtgenoot Andre Spitzer. © AP

Voor het eerst in de geschiedenis van de moderne Olympische Spelen wordt de competitie stopgezet. Tijdelijk althans, want de Amerikaanse IOC-voorzitter Avery Brundage spreekt al snel de historische woorden: “The Games must go on”.

Na de mislukte bevrijdingsactie zijn er nog drie terroristen in leven: Mohammed Safady, Jamal al-Gashey en diens oom Adnan al-Gashey. Zij worden gevangengenomen, maar na amper 53 dagen hechtenis komen ze vrij door nieuw opgezette terreurdaad. Terroristen kapen op 29 oktober 1972 een vliegtuig van Lufthansa en eisen de vrijlating van de drie terroristen die in München toesloegen. De Duitse autoriteiten geven toe en zetten de drie op een vliegtuig naar Libië. Reactie van Israël: de geheime dienst Mossad krijgt de opdracht alle leden van terreurgroep Zwarte September uit de weg te ruimen. Twee van de drie terroristen die in München het bloedbad hebben aangericht, worden geliquideerd. Alleen Jamal al-Gashey blijft dan nog over en leeft vandaag nog altijd als enige overlevende ondergedoken.

Volledig scherm Ankie Rechess-Spitzer. © AP

Of toch niet? Volgens een documentaire van KRO-NCRV is een tweede gijzelnemer, Mohammed Safady, óók nog altijd in leven. Dat beweren zijn neef en een hoge Palestijnse functionaris. Safady zou in Libanon wonen, ondergedoken voor de Israëlische geheime dienst.

Nog volgens de documentaire was het Safady die tijdens de ontsnappingspoging vijf Israëliërs doodschoot, onder wie Andre Spitzer, schermer en trainer van het Israëlische team. Zijn weduwe is de bekende VRT-correspondente Ankie Rechess-Spitzer. De documentaire van Evert-Jan Offringa en Twan Huys is naar de Nederlandse vernoemd en heet ‘Ankie, de olympische weduwe’.

Na bijna vijftig jaar tegenwerking van de Duitse autoriteiten krijgt de weduwe, die later hertrouwde, nu pas in de documentaire te horen dat Safady haar eerste echtgenoot heeft vermoord tijdens de Spelen in 1972. Het koppel had toen net een paar maanden eerder samen een dochtertje gekregen.

Volledig scherm De West-Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Hans-Dietrich Genscher (tweede van links) en een groep onderhandelaars proberen te praten met de gijzelnemers. © AFP

Volledig scherm Een van de gijzelnemers met bivakmuts op. © AP