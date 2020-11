50 jaar geleden overleed generaal Charles De Gaulle: ‘dictator’, ‘gek’, ter dood veroordeeld maar grootste Fransman van 20ste eeuw

Laten Republikei­nen Trump vallen? Wanhopige tweets van zijn zonen lijken dat te suggereren

6 november “Waar is de Republikeinse partij?” en “Het totale gebrek aan actie van zo goed als alle mogelijke Republikeinse kandidaten voor de verkiezing van 2024 is ongelofelijk.” Tweets van de oudste twee zonen van Donald Trump lijken erop te wijzen dat de Amerikaanse president op niet te veel steun hoeft te rekenen binnen zijn eigen partij, terwijl hij als een duivel in een wijwatervat probeert om de presidentsverkiezingen in zijn voordeel te doen uitdraaien.