50 dagen na de aardbevingen: hoe is het in Turkije? “We horen verhalen van mensen die zich al een maand niet meer hebben gewassen”

Pak me dan als je kan: komische foto toont inventieve verstop­plek van drugscrimi­neel die vlucht voor politie

In het Verenigd Koninkrijk heeft een kat-en-muisspel tussen de politie en een drugscrimineel een komisch beeld opgeleverd. Zo had Etmond Lika, die veroordeeld is voor cannabishandel, een inventieve manier gevonden om aan de politie te ontsnappen. De 32-jarige Albanees was op zijn dak geklommen en schuilde net boven zijn dakraam. En dat zorgde bij de politieagenten voor de nodige verwarring.