50.000 vrouwen dienen in Oekraïens leger, 5.000 strijden aan het front

De top voor zogeheten first ladies en gentlemen werd georganiseerd door Olena Zelenska, de vrouw van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, op de 150ste dag van de oorlog in het land. Het was de tweede keer dat Oekraïne de top organiseerde. Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van de oorlog en de wederopbouw van Oekraïne. In het kader van de top werd geld ingezameld voor de financiering van ambulances die in de oorlog kunnen worden ingezet.