5 mensen vermoord bij schietpartij in LGBTQ+-nachtclub: minister van Justitie van Colorado gaat uit van haatmisdrijf

De minister van Justitie van Colorado gaat ervan uit dat de schietpartij in een LGBTQ+-nachtclub in Colorado Springs gemotiveerd werd door haat. “Ik denk dat het — gebaseerd op de feiten — moeilijk is om zich een situatie voor te stellen waarin het motief niet gegenereerd werd door haat”, zei Phil Weiser maandagochtend aan de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Bij de schietpartij in nachtclub Club Q vielen zaterdagnacht vijf doden en 25 gewonden. Het onderzoek loopt verder en Weiser kon maandag geen extra details geven. Hij wilde ook niet zeggen of de vermoedelijke dader ondertussen door de politie verhoord is. De schietpartij gebeurde net voor de Internationale Transgender Gedenkdag, een jaarlijkse herdenkingsdag op 20 november voor slachtoffers van transfoob geweld.

“We leven in een tijdperk van toenemende haat en demonisering. En wij, in leidinggevende functies, moeten beseffen dat onze woorden ertoe doen. We moeten een meer inclusief ‘wij, het volk’ creëren”, aldus de Democraat ook. “De legitimering van de haat tegenover de LGBTQ+-gemeenschap moet stoppen. Het idee dat we aan mensen kunnen zeggen dat ze niet menselijk zijn of geen plek hebben in onze gemeenschap is heel gevaarlijk.”

Weiser stelde ook dat zijn staat te veel schietpartijen heeft. In 2019 voerde Colorado nog een controversiële ‘red flag’-wet in, waardoor naasten of de ordediensten aan de rechter kunnen vragen om het wapen van een persoon tijdelijk in beslag te nemen als ze vrezen dat die persoon een risico vormt.

Politie zijn nog druk bezig met een sporenonderzoek in Club Q, de LGTBQ+-nachtclub in Colorado Springs waar 5 doden vielen bij een schietpartij.

De vermoedelijke dader van de schietpartij werd in juni 2021 al opgepakt in verband met een bommelding. Volgens Weiser werd de wet echter niet toegepast op de verdachte omdat het te vroeg was om beslissingen te nemen in zijn dossier.