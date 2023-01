5 maanden cel voor voormalig financieel directeur Trump Organization

De 75-jarige Weisselberg werkt al sinds de jaren tachtig voor het familiebedrijf van de voormalige Amerikaanse president. De financiële topman gaf toe dat hij 1,76 miljoen dollar aan niet-aangegeven inkomsten had ontvangen en stemde ermee in om bijna 2 miljoen dollar aan achterstallige belastingen te betalen.

Trump is zelf niet aangeklaagd in de zaak, maar The Trump Organization wel. Het bedrijf werd in december schuldig bevonden aan fraude, omdat het met een crimineel plan jarenlang de belastingautoriteiten heeft bedrogen. Weisselberg had wel vijftien jaar cel kunnen krijgen als hij niet bij justitie had getuigd tegen het familiebedrijf. De straf voor het bedrijf, waarschijnlijk een boete, wordt vrijdag bekend.