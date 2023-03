5 kinderen kruipen in riool in New York en raken verdwaald, brandweer deelt opvallende 911-audiofragmenten van redding: “Roepen, jongens! Ze horen jullie!”

Vijf Amerikaanse kinderen hebben in Staten Island, New York, een veel groter en spannender avontuur dan gewenst beleefd. Of beter... ónder Staten Island. De vijf jongens waren al spelend in een tunnel gekropen en steeds verder op ontdekking gegaan, maar raakten totaal verdwaald. Gelukkig konden ze na ongeveer een halfuur gered worden. De brandweer van New York deelde opvallende audiofragmenten van het 911-telefoontje tussen één van de kinderen en een dispatcher. “Wáár zitten jullie vast?!”

De New York City Fire Department (FDNY) kreeg dinsdag rond 18 uur de noodoproep binnen. Aanvankelijk was niet meteen duidelijk wat er aan de hand was. “Wat is het adres in Staten Island?”, vraagt een dispatcher die een kind aan de lijn heeft. “We weten het niet”, antwoordt het kind. “Je weet het niet?”, aldus een verbaasde dispatcher. “Ja we zitten... We zitten vast in het riool”, vertelt de jongen. “Wáár zitten jullie vast?!”

KIJK. De brandweer van New York deelde opvallende audiofragmenten van het 911-telefoontje

Tunnel in een park

Bleek dat de vijf jongens van 11 en 12 jaar oud in een open regenafvoertunnel waren gekropen ergens in Cloves Lake Park, nabij de Staten Island Zoo. Het was allemaal leuk en spannend geweest en dus waren ze steeds verder gestapt en daarna door de riooltunnels gekropen, tot ze niet meer wisten waar ze waren en hoe ze terug konden. “Het waterniveau was erg laag, dus ze konden er zo in”, duidde korpschef Joe Harris achteraf op een persconferentie. “En toen raakten ze verdwaald in het rioolsysteem.”

De tunnel in het park in Staten Island waar de kinderen waren ingekropen.

“Je moet me gidsen”

Al snel werden de rugzakken en jassen van de jongens gevonden, bij de tunnel in het park. Maar de jongens zelf vinden, was moeilijker. De kinderen wisten zelf niet eens waar ze waren. En dus startte een heel gesprek waarin de brandweer met gerichte vragen probeerde te achterhalen hoe ze zich juist hadden verplaatst en waar ze dus ergens moesten zitten.



“Toen je naar beneden ging, waren de riolen links, rechts, rechtdoor - je moet me gidsen”, aldus de dispatcher. “Rechts”, antwoordt het kind. “Naar rechts. En hoelang stapte je?” “We, ja... We hebben echt veel gewandeld.”

Voor de brandweer zat er niets anders op dan zowel ondergrond als bovengronds een zoekactie te starten. “We wandelden bovengronds de route af van het tunnelsysteem en openden riooldeksel na riooldeksel om de kinderen te zoeken”, aldus de brandweer. Eén brandweerman ging zelf de tunnel in met een touw en met beademingsmateriaal. “Het was een heel krappe ruimte. Onze collega moest kruipen”, aldus de korpschef.

Quote Roep om hulp, jongens! Ze horen jullie, roep om hulp! Dispatcher tijdens 911-telefoontje

Verlossende moment

Op een gegeven moment hoorden de jongens en ook de dispatcher aan de lijn sirenes. Ze waren dus dichtbij. De brandweer bleef intussen riooldeksels openen. “Roep om hulp, jongens!”, moedigde de dispatcher de kinderen aan. “Roep om hulp, ze horen jullie!” In het audiofragment hoor je vervolgens de kinderen uit volle borst roepen: “Help! Help!”



Snel daarna konden de zoekeenheden hen lokaliseren en bovenhalen. Volgens de brandweer werden de jongens na zo’n 30 minuten zoeken gered. In totaal hadden de onfortuinlijke nieuwsgierigaards zeker een uur in het riool gezeten.

Beeld van de reddingsactie van de kinderen.

Opluchting

Betrokken brandweerman John Loennecker zegt dat hij de kinderen duidelijk had gehoord toen hij het laatste van zeker een dozijn riooldeksels opende. “Ze riepen al meteen dat ze allemaal oké waren. Ik ging naar beneden en zag ze zo’n twaalf meter verderop in de tunnel. We ontmoetten elkaar halverwege.”

Eén voor één werden de kinderen naar boven gehesen. Ze waren opgelucht dat ze gered waren en dat ze uit die vieze, koude, natte tunnel waren, aldus brandweerman John. “Het was daar heel donker. Ze hadden één gsm-lichtje. Dat was het.”

De kinderen werden voor de zekerheid naar het ziekenhuis overgebracht. Eén jongen had een lichte verwonding aan het been, maar verder waren ze in orde. Ook een brandweerman raakte lichtgewond bij de reddingsactie.

De jongens hebben vermoedelijk een stevige uitbrander van hun ouders gekregen na hun ongelofelijke avontuur. Gelukkig waren ze wel zo slim geweest om hulp in te roepen. Ze zijn duidelijk ook onder de indruk van wat hen is overkomen: “Mijn vrienden en ik gingen in de tunnel omdat we op ontdekking waren”, getuigt één van de kinderen aan CBS. “En toen gingen we heel ver naar binnen. En toen vergaten we waar we waren. Het was eng, maar we hebben 911 gebeld.” De jongen zegt dat hij blij is dat ze allemaal oké zijn.

