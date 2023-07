5-jarige schiet zijn broertje (1) dood: beide kinderen onder invloed van drugs

Openbare aanklagers dienen een klacht in wegens verwaarlozing en drugsbezit tegen de ouders van een 16 maanden oude jongen die werd doodgeschoten door zijn 5-jarige broer nadat het oudere kind een pistool had gevonden in hun appartement. Na toxicologisch onderzoek bleek dat beide kinderen sporen van drugs in hun lichaam hadden.

De schietpartij vond plaats in de Amerikaanse stad Lafayette in de staat Louisiana. Een 5-jarige jongen vond een pistool en schoot zijn 16 maanden oude broertje dood. Beide kinderen hadden drugs in hun lichaam volgens de autoriteiten waardoor de ouders zijn aangeklaagd voor verwaarlozing en drugsbezit.

Het slachtoffer dat overleed aan enkele schotwonden in zijn hoofd heeft – na toxicologisch onderzoek – positief getest op marihuana. Zijn oudere broer (5) had naar verluidt cocaïne in zijn lichaam.

De vader sliep in het appartement op het moment van de schietpartij, de moeder was op het moment van de feiten niet aanwezig. De vader verklaarde aan de politie dat hij in de zetel lag te slapen toen hij een "luide knal” hoorde en zijn zoon in zijn slaapkamer aantrof.

Op dat moment ontkende de vader van de jongen dat zijn kind was neergeschoten en "ontkende herhaaldelijk een wapen in hun appartement te hebben”. In de verklaring staat ook dat hij eerst beweerde dat zijn zoon “gewond geraakt is door een val”.

De moeder die thuiskwam terwijl het onderzoek al volop aan de gang was, vertelde de politie dat ze het pistool in een doos onder haar bed had opgeborgen, maar gaf toe dat ze een van de twee sleutels was kwijtgeraakt.

De politie vond ook 93 fentanyl pillen, marihuana en drugsmateriaal zoals bijvoorbeeld injectienaalden in het appartement.

Trend

Dit incident is een grimmig voorbeeld van een zeldzame maar hardnekkige trend in de VS waarbij kinderen wapens vinden met een dodelijk incident als gevolg. Uit recent onderzoek blijkt dat dergelijke incidenten tientallen keren per jaar voorkomen.