5 doden bij schietpartij in LGBTQ+-nachtclub in Colorado, verdachte (22) dreigde al eerder met zelfgemaakte bom

Er zijn vijf doden en achttien gewonden — van wie twee zwaargewond — gevallen bij een schietpartij in Club Q, een LGBTQ+-nachtclub in Colorado Springs in de Amerikaanse staat Colorado. Twee “heldhaftige” klanten in de club konden de 22-jarige verdachte stoppen nadat hij begon te schieten. Daardoor zijn met zekerheid levens gered, volgens burgemeester John Suthers. De verdachte is een bekende bij de politie.

De verdachte, de 22-jarige Anderson Lee Aldrich, begon met schieten toen hij Club Q binnen ging, zegt de politie tijdens een persconferentie vanochtend Amerikaanse tijd. Hij gebruikte een zogenaamde ‘long rifle’, een type geweer, maar verdere details over het vuurwapen werden er niet gegeven. De man had naar verluidt twee schietwapens bij zich. De politie kon de verdachte, die gewond raakte, vatten. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.

Aldrich is geen onbekende voor de politie. Vorig jaar belde zijn moeder naar de politie omdat haar zoon haar bedreigde “met een zelfgemaakte bom, meerdere wapens en munitie”. Aldrich verschool zich in een huis in de buurt van zijn moeders woning. De politie kon hem overhalen om toch het huis te verlaten. Hij werd toen aangeklaagd wegens kidnapping. Het is niet bekend of hij daarvoor al voor de rechtbank is verschenen.

De politie werd om 23.57 uur opgebeld. Vijf minuten later kon de verdachte worden opgepakt. Er waren massaal hulpdiensten aanwezig, is te zien op videobeelden die werden gedeeld op sociale media en hierboven te zien zijn. Dat twee klanten van Club Q de man konden stoppen, zorgde ervoor dat de situatie snel onder controle was en gewonden konden worden verzorgd. De burgemeester van Colorado Springs noemt hen “heldhaftig”.

Club Q spreekt in een mededeling van een “zinloze aanval op onze gemeenschap”. De club adverteert zich als een “nachtclub voor volwassen homo’s en lesbiennes met thema-avonden zoals karaoke, dragshows en dj’s”. Tijdens de persconferentie van de autoriteiten van Colorado Springs werd de plek omschreven als een “veilige haven voor leden van de LGBTQ+-gemeenschap”. In Club Q zou volgens de Facebookpagina afgelopen nacht onder andere een dragshow plaatsvinden.

Hoewel het motief van de schietpartij onduidelijk is, doet het denken aan de massamoord in de nachtclub Pulse in Orlando, Florida in 2016. Toen kwamen 49 mensen, vooral jongeren, om het leven. In de VS zijn volgens de telling van ‘Gun Violence Archive’ dit jaar bijna 18.000 mensen gedood met vuurwapens, zelfmoorden met vuurwapens (circa 21.000) niet meegerekend.

Volledig scherm Een politiewagen van Colorado Springs blokkeert de weg bij de LGBTQ+-nachtclub Club Q. © REUTERS

“Haat kunnen we en mogen we niet tolereren”, zo reageerde de Amerikaanse president Joe Biden vandaag. “Er is op dit moment geen duidelijk motief voor deze aanval, maar we weten dat de LGBTQIA+-gemeenschap de afgelopen jaren het doelwit is geworden van afschuwelijke haatmisdrijven,” zei hij in een verklaring. Biden riep verder op om “meer te doen” om wapens in de VS te reguleren.