5.223 nieuwe coronagevallen in Nederland, opnieuw een mijlpaal

Stoffelij­ke resten, notitie­boek­je en rugzak gevonden in zoektocht naar verloofde van Gabby Petito

17:26 Er zijn stoffelijke resten gevonden in de zoektocht naar Brian Laundrie. Speurders hadden eerder enkele van zijn spullen teruggevonden naast een wandelpad dat hij vaak gebruikte in de buurt van zijn ouderlijke woning in Florida. Volgens de advocaat van de familie gaat het vermoedelijk om het stoffelijk overschot van Brian Laundrie. De jongeman wordt nog steeds gezocht als ‘person of interest’ in de moordzaak van zijn verloofde, Gabby Petito. Hij zou met andere woorden belangrijke informatie kunnen verschaffen.