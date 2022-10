49 mijnwerkers vast in Turkse mijn na ontploffing

update Staking bij TotalEner­gies in Frankrijk duurt voort ondanks bereikt compromis

In Frankrijk blijft de staking bij raffinaderijen van TotalEnergies aanhouden, ook al is donderdagnacht een compromis bereikt tussen vakbonden en directie. In vier van de vijf raffinaderijen en oliedepots zou de blokkade vrijdagavond wel opgeven worden.

