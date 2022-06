46 lichamen aangetroffen in snikhete vrachtwagen in Texas: “Lichamen waren te warm om aan te raken”

In San Antonio, in de Amerikaanse staat Texas, zijn 46 migranten dood aangetroffen in een vrachtwagen. Dat aantal is bevestigd door de brandweer van de stad. De autoriteiten vonden zestien overlevenden, waaronder vier minderjarigen, in de vrachtwagen. Zij zijn met symptomen van een zonnesteek en oververhitting naar het ziekenhuis gebracht. “De lichamen waren te warm om aan te raken”, getuigt een brandweerman. Onder de doden waren geen minderjarigen. Er zijn drie verdachten aangehouden.

De vrachtwagen werd aangetroffen naast het spoor in een afgelegen gebied in het zuidwesten van de stad. Volgens ‘The Washington Post’ werd de vrachtwagen gevonden door de afdeling van de Amerikaanse immigratiedienst die zich specialiseert in mensensmokkel. De Mexicaanse consul is op weg naar de plek waar de vrachtwagen werd gevonden. Het is nog onbekend welke nationaliteit de slachtoffers hebben.

Volledig scherm © AFP

San Antonio ligt op zo’n 250 kilometer van de Mexicaanse grens. Maandag werd het er 39,4 graden met een hoge luchtvochtigheid. “De patiënten die we zagen, voelden warm aan. Ze hadden een hitteberoerte en volledig uitgeput”, zei brandweercommandant Charles Hood in een persbriefing. “Er was geen water in het voertuig aanwezig”, aldus Hood. De brandweerlieden openden de vrachtwagen en “vonden stapels lichamen”.

De vrachtwagen werd rond 18 uur aangetroffen door een persoon die in de buurt van het spoor werkte. De persoon hoorde naar verluidt “een schreeuw om hulp en ging op onderzoek uit”. Hij verklaarde dat hij de deuren deels geopend waren toen hij bij het voertuig arriveerde.

Volledig scherm © REUTERS

Biden krijgt de schuld

De Texaanse gouverneur Greg Abbott geeft in een tweet president Joe Biden de schuld van de tragedie. “Ze zijn het gevolg van zijn opengrenzenbeleid. Ze laten de dodelijke gevolgen zien van zijn weigering om de wet toe te passen.” De lokale bevolking getuigt aan ‘The New York Times’ dat er vaak migranten zijn op de locatie waar de vrachtwagen werd aangetroffen. “We zien ze met rugzakken of ze vragen om eten of geld”, vertelt de 53-jarige Ruby Chavez.

Het Amerikaanse grensagentschap zal dit jaar naar verwachting 2 miljoen migranten aanhouden aan of nabij de grens, wat het recordjaar van vorig jaar, met 1,73 miljoen aanhoudingen, zal overtreffen.

In 2019 vond een dergelijk drama plaats in Europa. In de Britse plaats Essex werd toen een koelwagen gevonden waarin 39 dode Vietnamese migranten werden aangetroffen.

Volledig scherm Politievoertuigen bij de vrachtwagen. © via REUTERS