46 jaar na bomaanslagen op pubs in Birmingham: man (65) opgepakt

De man wordt momenteel ondervraagd in een politiekantoor in Noord-Ierland, zo meldt de politie. Er vindt ook een huiszoeking plaats in zijn woning.

IRA

Bij de bomaanslagen die op 21 november 1974 in de twee pubs in Birmingham plaatsvonden, vielen 21 doden en raakten meer dan 200 mensen gewond. De aanvallen worden beschouwd als een van de zwaarste terreurdaden op Engelse bodem.

Onschuldig

In 1975 werd immers een levenslange celstraf uitgesproken tegen zes mannen, die later onschuldig bleken te zijn. Hun bekentenissen waren onder dwang tot stand gekomen en de politie had valse getuigenissen gefabriceerd. De zogenaamde 'Birmingham six' werden in 1991 weer vrijgelaten.