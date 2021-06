46-1 voor regenbogen versus UEFA-verbod: veel stadions in kleuren van regenboogvlag, Orban woont EK-wedstrijd niet bij

Het UEFA-verbod om de regenboogkleuren op de Allianz Arena in München te weren tijdens de EK-wedstrijd van vanavond tussen Duitsland en Hongarije, veroorzaakt een storm van protest en een golf van solidariteit voor de lgbtq+-gemeenschap. Duitse clubs laten hun stadions schitteren in de regenboogkleuren en er zullen ook 10.000 regenboogvlaggen worden uitgedeeld in de Allianz Arena. En er komt evenzeer steun uit het buitenland, waaronder van onze Rode Duivels. De Hongaarse premier Viktor Orban van zijn kant zal de wedstrijd in München niet live bijwonen, zoals eerder nochtans wel het plan was.

De stad München had de UEFA maandag toestemming gevraagd om het stadion in regenboogkleuren te versieren, “als zichtbaar teken van solidariteit met de lgbtq+-gemeenschap in Hongarije”. De UEFA heeft echter die aanvraag afgewezen, “omdat de organisatie politiek en religieus neutraal is”. De burgemeester van München besloot daarop om gebouwen in de buurt van het stadion te versieren in de regenboogkleuren en fans worden opgeroepen om regenboogvlaggen naar het stadion te brengen.

“Ik vind het beschamend dat de UEFA ons hier in München verbiedt om een ​​teken van kosmopolitisme, tolerantie, respect en solidariteit te geven aan de vele mensen in de lgbtq+-gemeenschap. Ik vind het ook zeer teleurstellend dat de DFB (Duitse voetbalbond, red.), ondanks de overweldigende politieke goedkeuring hier in München en in Beieren en de hele Bondsrepubliek Duitsland, zichzelf niet in een positie zag of wilde zien om dit resultaat te beïnvloeden.” Ook de Beierse premier Markus Söder (CSU) zei dat het een “prachtig teken van vrijheid en tolerantie” zou zijn geweest.

Maar desalniettemin is er heel veel solidariteit. In plaats van de Allianz Arena wordt woensdagavond een windturbine in de buurt van het stadion verlicht en ook het stadhuis van München wordt versierd met regenboogvlaggen. In het stadion zullen ook 10.000 regenboogvlaggen worden uitgedeeld.

Volledig scherm Zo had de Allianz Arena er vanavond moeten uitzien. © Reporters / DPA

Zeker acht Duitse clubs laten vanavond hun stadions schitteren in de regenboogkleuren als reactie op het besluit van de EUFA: Keulen, Frankfurt, Berlijn, Wolfsburg, Augsburg, Hannover, Dresden en Düsseldorf. Volgens de vereniging van Duitse stadionexploitanten nemen 38 andere stadions - waaronder alle andere Bundesliga-clubs en vele andere clubs uit de tweede en derde klasse - deel aan verschillende andere activiteiten - ook omdat het verlichten van de stadions vaak technisch niet mogelijk is.

Steun komt er ook vanuit het buitenland. “De regenboogkleuren zijn een eerbetoon aan diversiteit en het feit dat we allemaal hetzelfde zijn. Het heeft niets met politiek te maken”, zei de Deense bondscoach Kasper Hjulmand.

Ook de Rode Duivels bekennen kleur. Aan het trainingscentrum in Tubeke werd gisteren de regenboogvlag gehesen. Ook de Ghelamco Arena in Gent lichtte gisteren op in de regenboogkleuren en zal dat ook vandaag doen. Tijdens de persconferentie van de Rode Duivels vanmorgen lag voor de neus van Hans Vanaken op tafel een aanvoerdersband in de kleuren van een regenboog.

De Franse stervoetballer Antoine Griezmann tweette met geheven vuist een foto van de Allianz Arena in de kleuren van de regenboogvlag. De Engelse legende Gary Lineker roept op Twitter zelfs op om het UEFA-verbod te negeren: “Doe het, München. (...) Verlicht het stadion zodat de wereld het kan zien.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volker Jung (61), de sportfunctionaris van de Evangelische Kerk in Duitsland, wil dat ook: “Misschien wordt het stadion wel kleurrijk. Dat kost je waarschijnlijk een boete. Maar in dit geval zou het de moeite waard zijn.”

Volgens de regels van de UEFA zou de boete “minimaal 100 euro en maximaal 1 miljoen euro” bedragen. Maar wellicht zal de Duitse voetbalbond dit niet riskeren met het oog op EK dat in 2024 in Duitsland wordt georganiseerd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De heisa is een direct gevolg van een wet die onlangs werd aangenomen in het Hongaarse parlement. Daarmee wordt verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te ‘promoten’ onder jongeren tot 18 jaar. De regering van premier Viktor Orban ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici spreken over een aanslag op onder meer de vrijheid van meningsuiting.

Orban zal de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije in München woensdagavond niet live bijwonen, zoals eerder het plan was. Volgens het Duitse persbureau DPA heeft Orban zijn reis geannuleerd