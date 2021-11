450 miljoen 5G-gebruikers in China. Wat met ons land?

Chauffeur David Perry overleeft explosie in zijn taxi: “Bescherm­en­ge­len hebben hun werk gedaan”

Liverpool is mogelijk aan een grote aanslag ontsnapt. Een taxi ontplofte gisteren voor de deur van een ziekenhuis voor vrouwen. De passagier had een bom bij zich en wilde allicht een bloedbad aanrichten, maar hij is de enige die omkwam. De chauffeur wordt nu alom geprezen omdat hij zijn gevaarlijke klant zou opgesloten hebben in zijn voertuig, maar dat verhaal is vooralsnog niet bevestigd. Zelf hield David Perry er gelukkig enkel snijwonden en kneuzingen aan over. “Hij stelt het goed gezien de omstandigheden, maar ziet nog wel zwaar af”, laat zijn echtgenote Rachel via Facebook weten.

15 november