45 landen pleiten op COP26 voor verduurzamen landbouw: “Dringende actie nodig in de hele samenleving”

Jobat Hoeveel verdient een poetshulp?

Volgens cijfers van VDAB staat poetshulp voor het eerst in de top 10 van grootste knelpuntberoepen. Van de 24.097 vacatures die het voorbije jaar zijn uitgeschreven, waren er eind september nog 6.071 niet ingevuld. Werkzekerheid gegarandeerd dus, als je het ziet zitten om de handen uit de mouwen en in de dweilemmer te steken. Maar hoe ziet je uurrooster er dan uit, is het werk leuk en hoeveel verdien je ermee? Jobat.be vroeg een ervaren poetshulp wat je moet weten voor je solliciteert.

4 november