45 jaar cel voor man die moord probeert te plegen in stijl van beruchte seriedoder Jeffrey Dahmer

In de Amerikaanse staat Louisiana is een man veroordeeld tot 45 jaar cel voor ontvoering en poging tot moord op iemand die hij via datingapp Grindr had ontmoet. De 21-jarige Chance Seneca noemde het bij de LGBTQ+gemeenschap populaire platform een “jachtgebied”. Hij liet zich inspireren door seriemoordenaar Jeffrey Dahmer, die in de jaren tachtig zeventien jongens en mannen ombracht nadat hij ze had opgepikt in uitgaansgelegenheden voor gays.

Seneca nam in 2020 de destijds 18-jarige Holden White mee naar het afgelegen huis van zijn vader in Lafayette. Daar vroeg hij hem om handboeien om te doen, waarna hij hem de keel dichtkneep, met een knuppel belaagde en de polsen van White doorsneed, omdat hij “zijn handen wilde houden”. Toen hij bot zag, zou hij echter in paniek zijn geraakt, zei hij tijdens een politieverhoor.

Na de aanval stopte Seneca het slachtoffer in een bad, waar hij hem met een hamer op het hoofd sloeg en in de nek stak. Vlak voor middernacht belde Seneca 911. In het telefoongesprek met het alarmnummer zei hij dat hij had geprobeerd om iemand te wurgen en dat het “zijn schuld” was.

Aan de aanval hield White blijvende verwondingen over. Ook raakte hij erdoor in een coma, die enkele dagen duurde. Per telefoon zei White tegen de rechter dat hij niet vond dat de straf rechtvaardig was. Hij had om een levenslange straf gevraagd, schrijft ‘The New York Times’.

De Amerikaanse aanklagers stelden dat Seneca “een dwangmatige moordfantasie probeerde te bevredigen” en dat hij “van plan was daarmee door te gaan totdat hij gepakt of vermoord werd”.

De man liet zich inspireren door seriemoordenaar Jeffrey Dahmer, wiens verhaal verfilmd is in een Netflix-reeks. De misdaden van Dahmer waren bijzonder gruwelijk: zo schrok hij niet terug voor kannibalisme, een lobotomie of necrofilie. Om maar te zwijgen van de afgehakte hoofden die hij in z’n koelkast bewaarde.

De dag voor de poging tot moord op Holden White zou Seneca al hebben geprobeerd om een andere man mee te krijgen naar het huis van zijn vader.