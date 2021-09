43 ziekenhuizen gecontacteerd, nergens plaats voor hem vanwege coronadrukte: Amerikaan sterft aan hartfalen

“Zieken­huis­be­zoek enkel nog mogelijk met coronapas”

12:34 Wie een bezoek wil brengen aan een patiënt in een ziekenhuis of aan oma in het rusthuis, zou een coronapas moeten tonen. Dat vragen de Vlaamse zorgkoepels. "We vrezen dat de uitbraken de komende maanden erger zullen worden", aldus Zorgnet-Icuro vandaag in 'De Morgen'.