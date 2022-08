42 landen, waaronder België, eisen vertrek Russische troepen uit kerncentrale in Zaporizja

1.500 mensen geëvacu­eerd door bosbranden in Spanje

In het noordoosten van Spanje moesten afgelopen nacht zowat 1.500 mensen hun woning verlaten voor een bosbrand die niet meer onder controle is. De brand in Añón de Moncayo, zowat 70 kilometer ten westen van Zaragoza, wordt aangewakkerd door de sterke wind.

19:59