42-jarige vrouw na meer dan negen dagen levend vanonder puin gehaald, Nederlands team haalt nog 4 overlevenden onder brokstukken uit

De 77-jarige Fatma Gungor zat bijna negen dagen vast onder het puin van een ingestort gebouw in Adiyaman, toen ze plots het zoeklicht van de redders in haar ogen zag schijnen. Ook voor het Syrische meisje Seher Ghanam (15) kwam er een doorbraak, vier uur voor de vondst van de 77-jarige vrouw. Het 15-jarige meisje wees met beide wijsvingers naar de hemel toen ze met een zuurstofmasker op het gezicht weggedragen werd. Iets eerder was er ook al verlossend nieuws gekomen voor haar vader Faez.

Nederlands team redt nog 4 mensen

Het Nederlandse reddingsteam, met in totaal 28 hulpverleners en 18 honden aanwezig in Turkije, werkt dag en nacht door in shifts van zes uur. Volgens een woordvoerder werd er dinsdagavond druk gezocht, maar verloopt de zoekactie woensdag relatief rustig. “Het gebied is immens groot. We zijn afhankelijk van meldingen die binnenkomen van mensen die iets gezien of gehoord hebben.” Er zijn nog meer mensen onder het puin vandaan gehaald in hun zoekgebied, maar RHWW kan nog niet bevestigen of ze in leven zijn.