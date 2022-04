410 lichamen gevonden in onlangs bevrijde gebieden rond Kiev: "Burgers neergeschoten met handen achter hun rug gebonden”

Na getuigenis­sen over verkrach­tin­gen, executies en plunderin­gen in Oekraïne: “Tijd voor een arrestatie­be­vel tegen Poetin”

Er duiken meer beelden en getuigenissen op over de wreedheden die het Russische leger zou hebben begaan in Oekraïne. De schreeuw om president Poetin als opperbevelhebber voor het Internationaal Strafhof te brengen, zwelt aan. “Hij is een oorlogscrimineel.” Komt er binnenkort een aanhoudingsbevel?

16:23