40 kinderen gered van overstromingen in Rome

Franse tiener steekt vader dood en deelt video op sociale media

14:01 In Bretagne, in het noordwesten van Frankrijk, heeft een tiener zijn vader doodgestoken. Nadien deelde de jongeman een video van het voorval op sociale media. Ongeveer 40 mensen zouden de video gezien hebben, zij kregen psychologische ondersteuning. Politieagenten werden opgeroepen om de beelden van sociale media te verwijderen. De tiener is in voorlopige hechtenis genomen.