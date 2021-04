40 dagen zonder daglicht of telefoon in lockdown in Franse grot, hoe voelt dat? “Alsof we voor één keer in ons leven op pauze konden drukken”

Vijftien vrijwilligers hebben zich 40 dagen laten opsluiten in een grot in de Pyreneeën, zonder daglicht en tijdsbesef. Doel van het experiment? Uitvogelen hoe mensen zich aanpassen aan extreme levensomstandigheden in volledig isolement. De proefkonijnen zagen zaterdag na meer dan een maand opnieuw het daglicht. Voor twee derde van de deelnemers mocht de ‘quarantaine’ nog langer duren. “Voor één keer in ons leven was het alsof we op pauze konden drukken.”

Delen per e-mail

Het experiment werd Deep Time gedoopt en ging door in de grot van Lombrives in het departement Ariège, tegen de grens met Spanje. Het brein achter proef is de Frans-Zwitserse ontdekkingsreiziger Christian Clot. Hij staat aan het hoofd van het onderzoeksbureau Human Adaption Institute en deed vorig jaar samen met universiteiten ook onderzoek naar corona en hoe mensen de gezondheidscrisis ervaren.

Eén uitkomst triggerde hem in het bijzonder, namelijk dat bijna de helft van de ondervraagden (40 procent) zich “gedesoriënteerd” voelde door een lockdown. “Zo kwam ik op het idee van Deep Time”, vertelde Clot op 14 maart, vlak voordat hij samen met 14 anderen aan het experiment begon.

Volledig scherm © AP

Het team wandelde ongeveer een kilometer ver de grot in en zette op 100 meter diepte hun kamp op. De zeven vrouwen en acht mannen tussen de 27 en 50 jaar moesten het vervolgens meer dan een maand zonder telefoon en andere communicatiemiddelen stellen. In de grot scheen geen daglicht en er was geen comfort.

12 graden

De vrijwilligers sliepen in tenten bij een constante temperatuur van 12 graden Celsius. Ze moesten zelf op een fiets elektriciteit opwekken. Er was enkel koud water dat ze uit een bron moesten zien te halen. De teamleden hadden geen horloge. Ze leefden volgens hun biologische klok. Tijdsbesef verloren ze al snel, meldt Business Insider.

Volledig scherm © AP

Buiten de grot hielden Franse en Zwitserse wetenschappers de vrijwilligers nauwlettend in de gaten. Ze controleerden regelmatig de slaappatronen, sociale interacties en cognitieve functies van het team via sensoren. Voor en nadat ze de grot binnengingen werd ook de hersenactiviteit van de vrijwilligers gemonitord.

Kritiek

De uitkomsten van het experiment zouden van belang kunnen zijn voor het aanpassingsvermogen van de mens in het geval van isolatie, zoals bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie. Andere wetenschappers trekken het experiment evenwel in twijfel. Zij hebben kritiek op het feit dat er geen controlegroep was om de bevindingen mee te vergelijken.

Volledig scherm © AP

Maar wat vinden de deelnemers zelf? Afgelopen zaterdag belandden ze opnieuw in de bewoonde wereld. Bij het verlaten van de grot droegen de proefkonijnen een zonnebril om hun ogen tegen het felle zonlicht te beschermen.

Vogeltjes

Eén vrijwilliger dacht verkeerdelijk dat ze ‘maar’ 23 dagen onder de grond hadden gezeten. Een wiskundeleraar die deelnam aan het experiment zei dat hij rondjes van bijna 10 kilometer had gelopen in de grot om fit te blijven. De man bekende dat hij een “hevige drang” voelde om de grot te verlaten.

Anderen vonden het verblijf geweldig. Voor twee derde van de deelnemers mocht de ‘quarantaine’ zelfs langer duren. Vrijwilligster Marina Lançon: “Voor één keer in ons leven was het alsof we op pauze konden drukken. Het was geweldig.” Ze gaf wel toe dat het ook deugd deed om weer buiten te zijn en de vogeltjes te horen zingen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm De groep van 15 vrijwilligers vooraleer ze zich vrijwillig liet opsluiten in de grot. © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP