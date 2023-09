4-jarige tweeling uit Florida sterft tragische dood in houten speelgoedkist

Een bijzonder tragisch verhaal uit de VS: daar rouwt een familie uit Florida om de dood van een 4-jarige tweeling na een dramatisch ongeval in hun kamertje. De twee kinderen werden dood teruggevonden in een grote houten speelgoedkist.

De autoriteiten troffen de twee kindjes, geïdentificeerd als de 4-jarige Aurora en Kellan Starr, op 25 augustus bewusteloos aan in het huis van de familie in Jacksonville. Ondanks verwoede pogingen om de kleuters nog te reanimeren, konden de toegesnelde hulpdiensten enkel hun dood vaststellen.

Moeder Sadie Myers gaat in een hartverscheurende post op Facebook dieper in op wat er juist zou gebeurd zijn met haar kinderen. Ze deelt ook foto’s van de tweeling: mooie familiekiekjes die tonen hoe de twee kleine baby’tjes opgroeiden tot guitige koters. Maar Aurora en Kellan zullen helaas voor altijd 4 jaar oud blijven.

De jongen en het meisje waren de avond voordien gewoon naar hun bedje gebracht door hun vader, die daarna zelf ging slapen. “Toen ik enkele uren later thuiskwam van mijn werk, ging ik kijken in de slaapkamers van alle kinderen (het gezin heeft nog twee oudere zoontjes, red. ) om te kijken of ze allemaal goed aan het slapen waren”, schrijft de moeder op Facebook. “Daarna at ik mijn avondeten op en ging ik ook slapen.”

Spelen in plaats van slapen

Op een bepaald moment ergens heel vroeg die ochtend moet de tweeling elkaar hebben wakker gemaakt en beslisten ze dat ze liever wilden spelen in hun kamer in plaats van slapen. “Dat doen ze veel”, schetst de moeder. “Het is een tweelingendingetje denk ik. En dan vallen ze daarna gewoonlijk weer in slaap op een gekke plek ergens in hun kamer met speelgoed overal, zodat mama en papa in de ochtend het bewijs zien van hun nachtelijk gespeel.”

Volledig scherm De tweeling Kellan en Aurora Starr toen ze nog wat kleiner waren. © GoFundMe

Speelgoedkist

“Vrijdagnacht werd de gekke plek waar ze tegen elkaar aan kropen hun grote speelgoedkist uit cederhout, waar we normaal al hun knuffels in steken”, gaat de moeder verder. En toen gebeurde er iets verschrikkelijk.

“Ergens tijdens het slapen moet één van hen bewogen of geschopt hebben, waardoor het deksel van deze oude houten kist dicht viel. Iets wat ik niet wist, en velen anderen ongetwijfeld ook niet, is dat sommige houten speelgoedkisten eens gesloten luchtdicht en ook geluiddicht zijn. Terwijl ze sliepen, dicht tegen elkaar aan gekropen, kwamen ze langzaam zonder zuurstof te zitten.” De moeder zegt dat de twee niet geleden zullen hebben. Ze zijn vermoedelijk zachtjes ingeslapen.

Waarschuwing

De moeder zegt nog dat ze die volgende ochtend wakker werd en haar twee oudste jongens al buiten zag spelen. Ze ging ervan uit dat de tweeling nog aan het slapen was. Maar wat later kon ze hen nergens vinden. Een paniekerige zoektocht van het hele gezin door het huis volgde. Het was zoon Axton die uiteindelijk zijn broertje en zusje vond. Hij besefte niet dat er iets goed mis was. “Mama, ik heb ze gevonden! Ze zijn zo gek, ze liggen te slapen in de speelgoedkoffer”, riep hij. Maar de moeder besefte het direct. Ze waarschuwt andere ouders nu om alstublieft heel erg op te passen met zware houten kisten. Niemand wil zo’n tragedie meemaken.

Onderzoek

De Jacksonville Sheriff’s Office laat in een statement weten dat het onderzoek naar het incident loopt. Uit de huidige informatie blijkt dat de twee kinderen aan het spelen waren in hun kamer toen het mis ging en er een “medisch noodgeval” ontstond, klinkt het. “We werken samen met onze partners van de lijkschouwing om de doodsoorzaak vast te stellen. Op dit moment weten we niet of het om een ongeval gaat of dat er sprake is van een misdrijf”. Tot op heden is er in ieder geval niemand aangeklaagd, wordt beklemtoond.

De tante van de tweeling, Deanna Myers, heeft een GoFundMe-pagina geopend voor haar zus en haar gezin. “Hoeveel deze geweldige ouders zichzelf ook de schuld geven, ze konden niet weten dat dit zou gebeuren”, schrijft zij. Ze beschrijft het drama als “het meest verschrikkelijke en pijnlijke wat een ouder, broer of zus kan meemaken”. De pagina heeft op het moment van schrijven bijna 40.000 dollar (zo’n 37.000 euro) ingezameld.

Rapport

‘NBC News’ maakt nog melding van een oud rapport van de U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), dat sprak over zeker 34 fatale ongevallen met kinderen tussen 1996 en 2014 met speelgoedkisten. Recentere cijfers worden niet gegeven. “Deksels van miljoenen opbergkisten en koffers kunnen automatisch dichtklappen waardoor kinderen erin opgesloten raken en ze stikken”, waarschuwde de CPSC toen. “Bovendien kunnen de dekselsteunen van oudere speelgoedkisten er niet in slagen te voorkomen dat het deksel plots sluit, waardoor kinderen bij het hoofd of de nek worden bekneld of gewurgd.”

