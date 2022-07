4-jarige schiet op politie om vader te helpen: “Ik wilde dat mijn papa vrij was”

Britse bestuur­ders die niet voldoende water drinken tijdens hittegolf riskeren boete van meer dan 1.000 euro

In het Verenigd Koninkrijk worden chauffeurs opgeroepen om de komende dagen voldoende water te drinken voor en tijdens een autorit. Indien ze dat niet doen en een ongeval veroorzaken, riskeren ze een boete tot maar liefst 1.000 pond (ongeveer 1.175 euro). In het VK, net zoals in vele andere landen in Europa, worden volgende week bloedhete temperaturen verwacht. Voor bestuurders kan de hitte gevaarlijk zijn, aangezien dehydratie duizeligheid en een verminderde controle over het stuur kan veroorzaken.

