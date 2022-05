4-jarige kleuter overleeft val van zesde verdieping in Franse stad Tours

De feiten speelden zich maandag rond 11:30 uur af. De vader van het kind zei tegen de hulpdiensten dat hij even naar het toilet was en de kleuter dus enkele minuten niet in het oog hield. Volgens hem is zijn zoon op een stoel of een ander meubel geklommen en kon hij zo aan het raam. Het jongetje viel vervolgens 15 meter naar beneden en kwam op de stoep terecht.

“Ik had net mijn hond uitgelaten toen mijn partner me vertelde dat hij een verschrikkelijk geluid had gehoord, een knal en geschreeuw. Toen ik ter plaatse kwam, was er al een vrouw die zich over de kleine ontfermde”, vertelde buurtbewoonster Laetitia Mayo aan de Franse krant ‘La Nouvelle République’. “Hij huilde en praatte. We probeerden hem te kalmeren en zijn nek recht te houden”, aldus de vrouw over de kleuter. Nadien namen de hulpdiensten het over.