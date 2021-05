4-jarige kleuter belt politie voor gevallen moeder met hulp van speelgoedautootje

De mama van de kleuter was gevallen na een niet-epileptische aanval, dat is een aanval als reactie op (vaak onbewuste) emoties. Zodra de 4-jarige Essa begreep wat er met zijn moeder was gebeurd, nam hij haar gsm en belde hij de politie. Hoewel de kleuter, die last heeft van een vertraagde spraakontwikkeling, niet veel meer kon uitbrengen dan ‘mama is gevallen, mama hulp’, wisten de agenten meteen hoe laat het was. Met behulp van zijn speelgoedautootje had Essa in een mum van tijd het Britse noodnummer 999 kunnen indrukken.