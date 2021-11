4-jarig Australische meisje al 2 weken vermist: speurders willen “elke centimeter van het gebied in kaart brengen”

Vrees voor een ontvoering groeit in verdwij­nings­zaak van Australi­sche kleuter: “Ze zou de tent nooit alleen verlaten”

In Australië groeit de vrees dat de vierjarige Cleo is ontvoerd. Het meisje is zaterdag verdwenen uit de tent waarin ze met haar ouders sliep. Dat ook haar slaapzak spoorloos is en de rits van de tent openstond tot op een hoogte die het kind niet kon bereiken, doet vermoeden dat ze niet zelf op pad is gegaan. De politie heeft alvast alle gekende seksdelinquenten in de omgeving opgezocht.

20 oktober