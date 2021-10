4-jarig Australisch meisje ‘s nachts verdwenen uit tent, moeder slaakt noodkreet: “Iemand moet iets weten”

Cleo Smith was afgelopen weekend samen met haar pasgeboren zusje, haar moeder Ellie Smith en Jake Gliddon, de partner van haar moeder, aan het kamperen in Macleod, zo’n 70 kilometer van Carnarvon waar het gezin woont. Zaterdagnacht rond 1.30 uur werd het meisje door moeder Ellie voor het laatst gezien in hun gezamenlijke tent. Ze vroeg om een slokje water en sliep daarna verder. Toen het gezin ‘s morgens wakker werd, omstreeks 6 uur, was de kleine Cleo verdwenen. Ook haar slaapzak lag niet meer in de tent. Verder werden er voorlopig nog geen details gedeeld.