4 arrestaties na video waarin 2 naakte vrouwen publiekelijk vernederd worden in India

UpdateVier mannen zijn gearresteerd in verband met een video waarin te zien is hoe een groep mannen twee naakte vrouwen vernederd en betast op straat in Manipur, India. Dat heeft de politie van Manipur bevestigd. De beelden wekken in India heel wat verontwaardiging, vooral omdat het maanden heeft geduurd voor de autoriteiten enige actie ondernamen tegen de mannen in de video.

De video brengt een grote groep mannen in beeld terwijl die twee naakte vrouwen rondduwen en betasten op een veldweg. De vrouwen worden een veld in gejaagd voordat de video afgebroken wordt. Volgens een aanklacht van een familielid van een van de vrouwen werd een van hen, een 21-jarige vrouw, verkracht door de groep. Nog een derde vrouw zou uit de kleren zijn moeten gaan, maar zij komt niet in beeld. Voorafgaand aan de beelden werden volgens de aanklacht bovendien twee mannelijke familieleden vermoord door dezelfde groep.

Vier mannen werden donderdag gearresteerd in verband met de video, een dag nadat de gruwelijke beelden viraal gingen op sociale media. De politie zegt dat er nog meer arrestaties worden verwacht.

De politie krijgt echter heel wat kritiek te verduren. De feiten deden zich namelijk al voor in mei en diezelfde maand werd ook de al klacht ingediend. Desondanks duurde het meer dan 70 dagen voordat er enige actie werd ondernomen. Pas nu de video viraal is gegaan, lijken de autoriteiten genoeg druk te ondervinden om in actie te schieten. Ook de Indiase premier Narendra Modi sprak zich donderdag pas voor het eerst uit over de crisis in Manipur.

Nadat het nieuws van de arrestaties bekend werd, heeft een groep Meitei-vrouwen uit de omgeving het huis van een van de verdachten in brand gestoken. Daarnaast kwamen honderden vrouwen vrijdag bijeen in de hoofdstad van de deelstaat Manipur om te protesteren tegen het geweld in de video.

Volledig scherm Een groep Meitei-vrouwen stak vrijdag het huis van een van de verdachten in brand. © AFP

De feiten die op beeld werden vastgelegd zijn deel van etnische rellen die in Manipur zijn uitgebroken in mei. Het gaat om een conflict tussen de inheemse Kuki-minderheid, waarvan de vrouwen in de video deel uitmaken, en de Meitei-meerderheid.

Het geweld brak uit na protest van de Kuki’s, die zich verzetten tegen een aanvraag van de Meitei’s om opgenomen te worden in de lijst van Scheduled Tribes. Dat zou de groep een speciale status geven. De Kuki’s vreesden dat die status de Meitei’s in staat zou stellen land te kopen in de heuvelachtige gebieden die vooral door hen bewoond worden. Een rechter van het Manipur Hooggerechtshof heeft de deelstaatregering opgedragen om het verzoek van de Meitei-gemeenschap te overwegen.