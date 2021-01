4.9 miljoen Europeanen vragen verblijfsstatus in Verenigd Koninkrijk aan

Met het Britse vertrek uit de Europese eenheidsmarkt op 1 januari is ook het doek gevallen over het vrije verkeer van personen over het Kanaal. De Britse regering voorziet wel een "settled status" of permanente verblijfsstatus voor onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en andere Europese landen die in het Verenigd Koninkrijk willen blijven wonen.