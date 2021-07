4.000 witte rozen op Dam in Amsterdam als steunbetuiging aan misdaadjournalist Peter R. de Vries

“Wie weet steunt het hem.” Een vrouw, die op een van de bankjes is gaan zitten, noemt het een mooi initiatief. “Heel mooi om hem op deze manier wat kracht bij te staan.” Een van de organisatoren laat weten anoniem te willen blijven. “Maar dit zit zo diep, het is fijn iets te kunnen doen.”

‘Niet te beschrijven pijn’

Een familielid van Nabil B., kroongetuige in het Nederlandse liquidatieproces Marengo, heeft in een verklaring haar steun uitgesproken voor de bloemenactie voor de bekende Nederlandse misdaadverslaggever.

"Na de moord op mijn broer Reduan en de moord op de advocaat Derk Wiersum is wederom een onschuldige betrokkene in het Marengo-proces neergeschoten", schrijft zij in de verklaring. "Deze traumatische en intens verdrietige gebeurtenis voelt aan alsof mijn hart uit mijn lijf is gerukt, een niet te beschrijven pijn blijft achter. Juist deze lieve man die zo onbaatzuchtig voor mij als familielid opkwam richting een onverantwoordelijke en naïeve overheid, is nu ook slachtoffer geworden.”