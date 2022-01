39 vermisten nadat boot kapseist ter hoogte van kust Florida, één man gered

800 sterfgeval­len in Europa vermeden door betere luchtkwali­teit tijdens eerste lockdown

Door de verbeterde luchtkwaliteit tijdens de eerste lockdown, werden 800 sterfgevallen in Europa vermeden. Dat blijkt vandaag uit een nieuwe studie van de Copernicus atmosfeermonitoringsdienst (CAMS), het aardobservatieprogramma van de Europese Unie. Vooral overheidsmaatregelen in verband met het wegverkeer zorgden voor een lagere concentratie aan stikstofdioxide (NO2) in de lucht.

25 januari