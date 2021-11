36-jarige verdachte aangeklaagd voor ontvoering van Cleo Smith: “Kamer vol poppen”

UpdateDe Australische politie heeft de 36-jarige Terence Darrell Kelly - die eerder gearresteerd werd in de zaak rond de ontvoering van Cleo Smith - nu ook officieel aangeklaagd. De 4-jarige Cleo werd gevonden in de slaapkamer van zijn huis in de kustplaats Carnarvon, op amper drie kilometer van het ouderlijke huis van het kind.

De 36-jarige man drukte zijn frustratie over de aanwezigheid van de media uit toen hij door de agenten naar de rechtbank van Carnarvon werd geleid. Binnen zou Kelly niet al te veel emotie hebben getoond.



Hij bevestigde dat hij de aanklachten die tegen hem waren uitgesproken, waaronder het ontvoeren van een kind jonger dan 16 jaar, begreep. Hij vroeg de rechtbank niet om hem voorwaardelijk vrij te laten en hoefde daarom volgens omroep ABC ook niet aan te geven of hij de beschuldigingen wil tegenspreken. Zijn voorarrest is verlengd tot 6 december.

De dader zou Cleo op 16 oktober ontvoerd hebben toen ze samen met haar familie in een tent aan het slapen was op de camping Blowholes, op zo’n 100 kilometer van Carnarvon. Kelly hield Cleo 18 dagen lang vast in zijn huis, totdat de politie de woning dinsdag binnenviel en het meisje in de slaapkamer aantrof. Ze was naar verluidt op dat moment met speelgoed aan het spelen. Kelly zelf was niet in de vergrendelde woning aanwezig op het moment van de inval. Hij zou op straat zijn gearresteerd.

Een cruciale tip over de wagen van de man leidde uiteindelijk tot een doorbraak in het onderzoek. De dader zou zich bovendien verdacht hebben gemaakt door luiers te kopen, terwijl hij helemaal geen kinderen heeft. Buren omschrijven hem als “stil” en “een eenzaat”.

Volgens de online krant WA Today zou de 36-jarige Kelly een obsessie met poppen hebben. Zo zou de man speciaal een kamer in zijn huis aan het speelgoed hebben gewijd. Ook op Facebook zou hij al meerdere berichten hebben gedeeld waarin hij vertelt hoe hij “een ritje in de auto maakt met zijn poppen” of het “leuk vindt om hun haar te doen en selfies met hen te nemen”.

Gisteren moest de man naar het ziekenhuis worden gebracht nadat hij door een mede-arrestant in elkaar zou zijn geslagen, al melden sommige bronnen dat hij zichzelf zou hebben verwond in de cel. Kelly had volgens de politie geen connectie met de familie Smith en zou alleen hebben gehandeld.

