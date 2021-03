36 bootvluchtelingen gered op Middellandse Zee

“Ben jij diegene die zo bang bent?”: leger Myanmar schiet Khin Myo Chit (7) dood terwijl ze op schoot zit bij haar vader

26 maart Bij de protesten tegen het militaire regime in Myanmar zijn minstens 320 doden gevallen, onder hen ook veel kinderen. Het jongste slachtoffer viel deze week. De 7-jarige Khin Myo Chit werd thuis doodgeschoten door veiligheidstroepen terwijl ze bij haar vader op schoot zat. “Ze vroegen haar eerst of zij diegene was die zo bang was. Daarna schoten ze haar neer”, aldus de verslagen vader.