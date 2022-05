344 personen uit Marioepol en omgeving in veiligheid gebracht

Oekraïens weesmeisje (12) dat vader verloor bij bombarde­ment en ontvoerd werd door Russische soldaten na maanden herenigd met grootvader

Het leven van de 12-jarige Kira Obedinsky werd in enkele maanden tijd helemaal ondersteboven gehaald. Het Oekraïense meisje verloor haar vader in maart bij een bombardement op de havenstad Marioepol. Kira zelf raakte enkel gewond en werd door Russische soldaten naar een ziekenhuis in Donetsk, in de Donbas, gebracht. Daar dreigden de verplegers om het kind naar een weeshuis in Rusland te sturen. Dat was echter buiten haar grootvader Alexsandr (67) gerekend. Hij verzette hemel en aarde om zijn kleindochter terug te zien.

4 mei