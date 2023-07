34 jaar voor verdwijning van Émile (2) raakte in dezelfde regio ook 3-jarige Yannis vermist: “Het roept nare herinneringen op”

Yannis verdween op 2 mei 1989 in Ganagobie, een dorp met zo’n negentigtal inwoners, toen hij aan het spelen was met zijn broers op een paar meter van hun thuis. De jongen werd nooit gevonden en er werd geen verdachte aangeduid. Toen het drama zich voordeed, was de huidige burgemeester van het dorp gemeentesecretaris. Door haar functie was Belmonte nauw betrokken bij het onderzoek.

Net zoals in Le Vernet stond toen ook iedereen in het dorp paraat om te helpen zoeken naar de peuter. De jongen bleef echter onvindbaar en de speurders vonden geen enkele aanwijzing. De kleren die Yannis droeg op het moment van zijn verdwijning, werden pas een jaar later gevonden in een bos. In het gebied vonden nochtans een jaar eerder tijdens de zoekacties ook al opgravingen plaats. Of hij ontvoerd werd, hebben de onderzoekers nooit achterhaald.

Het is een zwarte pagina in de geschiedenis van het dropje. “Het is een echt drama, we praten er nog steeds over”, zei Sylvie Belmonte aan de nieuwszender ‘BFMTV’. Toen ze het nieuws opving van Émile nam ze meteen contact op met haar ambtgenoot in Le Vernet. “We denken veel aan de familie van de kleine Émile, net zoals we denken aan de mama van kleine Yannis”, vertelde Belmonte ontroerd aan de Franse nieuwssite. “We hopen dat dit kleine kind wordt gevonden, maar hoe meer dagen verstrijken, hoe ingewikkelder het wordt.”

Criminele piste

Vandaag starten de onderzoekers met het analyseren van de gegevens die de voorbije dagen werden verzameld tijdens de zoekacties naar de kleine Émile (2) in het Franse dorp Le Vernet. Daarbij wordt “geen enkele theorie uitgesloten”, aldus de procureur. Ook de criminele piste wordt nu onderzocht.

De jongen verdween afgelopen zaterdag nadat hij even aan de aandacht van zijn grootouders was ontsnapt. Sinds gisterenavond zijn de zoekacties “definitief” gestaakt.

KIJK. Onze verslaggever ter plekke over de zoektocht naar Émile: “Het mysterie wordt alleen maar groter”